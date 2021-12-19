17:32 22.11.2021

Вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов поддержал введение в России обязательных QR-кодов, сообщает пресс-служба заксобрания.

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Об этом: Вице-спикер Госсовета Коми: «QR-коды — не угода Путину»

Инициативная группа, выступающая от имени народа Карачаево-Черкесии, выступила с видеообращением, в котором осуждает нарушение прав человека, выразившееся в принуждении к вакцинации под угрозой увольнения и оставления граждан без средств к существованию. Таким же нарушением назвали протестующие вакцинирование, которое проводится в порядке эксперимента вакциной, не прошедшей полного изучения.

В Курской области могут ввести проверку QR-кодов о вакцинации в общественном транспорте. Губернатор Роман Старовойт поручил чиновников изучить опыт других регионов РФ, в которых такие меры борьбы с коронавирусом уже предприняли. Обсуждать возможность введения QR-кодов для общественного транспорта будут на заседании оперативного штаба 23 ноября.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение, в котором предложил жителям региона высказаться о введении QR-кодов. Он также предложил гражданам принять участие в обсуждении при помощи чат-бота «Виртуальный помощник» Центра управления регионом. В нём уже создана специальная вкладка обсуждения законопроекта.

Ближайшая сессия Госсобрания Марий Эл запланирована на 2 декабря. Изначально в повестку дня были включены вопросы принятия бюджета на следующий год. Однако по инициативе депутатов на заседании рассмотрят два проекта федеральных законов об использовании QR-кодов. Об этом ИА REGNUM заявил 22 ноября депутат Госсобрания Марий Эл Владислав Жезлов (КПРФ).

«15 ноября, когда было заявлено, что законопроекты направлены в региональные парламенты, я на комитете задал вопрос, когда они будут рассмотрены у нас. Мне ответили, что ближайшая сессия будет исключительно бюджетной. Меня и коллег не устроило такое предложение. Крайний срок предоставления нашего отзыва в Госдуму — 14 декабря. На заседаниях комитетов мы предлагали включить в повестку дня эти волнующие большинство граждан проекты законов. Сегодня наша фракция официально обратилась к председателю Госсобрания по этому вопросу. Насколько я знаю, нашу инициативу поддержали, и законопроекты рассмотрят на ближайшей сессии 2 декабря», — сказал он.

Пользователи соцсетей — об «истинных планах» чиновников: «Ну наконец-то правду сказали, что прививки были прикрытием для введения QR-кодов», «Это было ясно изначально, не здоровье людей им нужно, а чтобы все были под номерами».

«В Госдуме сложилась недобрая традиция рассматривать конфликтные проекты законов перед Новым годом. Большинство занято подготовкой к праздникам, внимание отвлечено», — написал депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) на своей странице в «ВКонтакте».

Порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе), были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро 22 ноября. Правоохранители задержали двух человек.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что он прошёл процедуру ревакцинации от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», стало поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 ноября в социальной сети Facebook.

Власти Югры пояснили, как будут жить с 22 ноября по 5 декабря непривитые жители четырёх муниципалитетов, для которых объявлен локдаун. Оперативный штаб ХМАО опубликовал соответствующее постановление главы ХМАО Натальи Комаровой .

Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть денежные средства не сгорают.

«Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для того, чтобы действие карты возобновилось, необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод, — сообщается на сайте. — После появления соответствующих сведений в системе оплаты проезда карта разблокируется. Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт и офисы АО «Транспортная карта» и АО «Социальная карта».

У жителей Набережных Челнов старшего возраста, не имеющих QR-кодов о вакцинации или о противопоказаниях (медотводе), заблокировано 23 тыс. электронных карт с льготным транспортным приложением. Об этом 22 ноября сообщило Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Слушания по вопросу законопроектов, регламентирующих использование в России QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, состоится в Общественной палате РФ 26 ноября в 12:00 мск.

22:06 22.11.2021

В Коми в защиту введения QR-кодов высказался владелец одного из ночных клубов Дмитрий Дик.

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Подробности в материале: Владелец ночного клуба в Коми поддержал введение QR-кодов

22:58 22.11.2021 Проверка QR-кода. Денис Абрамов © ИА REGNUM

23:19 22.11.2021 Почему-то некоторые люди узнали о наступлении новой цифровой эры по обязательным QR-кодам. Дескать, сертификаты о вакцинации в смартфонах или на распечатанных листах невыносимо нарушают гражданские права, делят на группы, дискриминируют. Что, впервые кто-то и что-то нарушает? Подробности в материале: Как сбежать из цифрового концлагеря?

07:29 23.11.2021 Споры по поводу повсеместного введения QR-кодов не утихают. Свои мнения на этот счёт граждане России высказывают в соцсетях. Читайте также: «Из нас делают вакцинированных рабов» — сети о QR-кодах

07:54 23.11.2021 Барнаул. Цитата телеграм-канала «Алтайский валенок»: »Довелось сегодня вновь посетить ТЦ «Москва» в Барнауле. QR-код проверили. Ну, как проверили? Мужик в костюме и со смартфоном на входе подошёл, попросил снять очки. На вопрос: «Неужели коронавирус по глазам научились считывать?», ответил: «Проходите, у вас глаза честные».

07:58 23.11.2021 Торговые центры Барнаула стали имитировать проверку QR-кодов. «Строгость закона компенсируются необязательностью его исполнения. Так во всем, в том числе — по теме вокруг пропускного режима в ТЦ через QR-коды», об этом 22 ноября со ссылкой на письмо читательницы пишет телеграм-канал «Алтайские крайности». Женщина поделилась наблюдением: «Пройти в торговые центры можно по любому QR-коду, главное, чтобы пол совпадал хотя бы». Тем временем телеграм-канал «Алтайский валенок» посетил ТЦ «Москва» в Барнауле. Пишет, что там и вовсе документ о вакцинации показывать было некому. Утром 21 ноября с 10:00 по местному времени там работали все отделы, но посетителей не было.

08:01 23.11.2021 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале 22 ноября пояснила, почему партия будет голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте: «Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Антинародный законопроект был направлен в регионы, чтобы региональные власти дали своё заключение. На мой взгляд, сам факт того, что мы рассматриваем возможность введения подобных ограничений для жителей России, является серьёзным поводом проверить, а не противоречат ли эти ограничения Конституции…» Читайте также: «Оторвались от простого народа»: алтайский депутат высказалась о QR-кодах

08:40 23.11.2021 На Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами авиационного или автобусного транспорта, курсирующего внутри региона. Об этом: На Камчатке при отсутствии QR-кода не пустят в межмуниципальный транспорт

09:05 23.11.2021 Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов, учитывая настрой властей, будет принят. Но от людей зависит, в какой редакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском заксобрания Александр Молотов. Основное из своего выступления на круглом столе, проведённом Общественной палатой региона, он обнародовал в телеграм-канале molotov_akzs. «Власть должна вести системную борьбу с пандемией коронавируса, используя все имеющиеся у неё возможности и ресурсы. <…> Одними вакцинацией и введением QR кодов пандемию не победить. «Справедливая Россия» в том виде, в котором они сейчас есть, не поддерживает законопроекты о введении QR кодов», — отметил депутат АКЗС. [[[video-0]]] Об этом: На Алтае говорят о неизбежности принятия законопроектов о введении QR-кодов

09:27 23.11.2021 Тотальное тестирование на коронавирус в Алтайском крае невозможно, так как обойдется бюджету региона слишком дорого. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Владимир Лещенко.

09:32 23.11.2021 В Чувашии 23 ноября продолжатся заседания комитетов Госсовета, где один из вопросов касается законопроектов о введении QR-кодов. 22 ноября его рассмотрели на аграрном комитете, где против федеральных инициатив проголосовали два депутата, один воздержался, остальные подняли руки «за». За ходом обсуждения наблюдал спикер Леонид Черкесов. Об этом: Аграрный комитет Госсовета Чувашии с главой-коммунистом поддержал QR-коды

09:45 23.11.2021 Красноярцы выступили против повсеместного введения QR-кодов. Чтобы их услышали, жители края массово пишут губернатору в соцсетях. Читайте также: «Мы против QR-кодов! Это унижение!» — красноярцы массово пишут губернатору

09:51 23.11.2021 23 ноября около 6:30 на остановке «ул. Восстания» в Казани пассажир трамвая маршрута №1 не стал предъявлять кондуктору QR-код, а также отказывался выходить из салона. Пришлось вызывать полицейских, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс». В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев.

10:07 23.11.2021 Югра стала первым регионом в России, где ввели режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и непереболевших COVID-19 граждан. Причём руководители нефтяного региона сделали это немедленно, как говорится, «без объявления войны» — 22 ноября 2021 года решение принято, в этот же день вводится в исполнение. Читайте подробнее: «Заберите у губернатора наркотики!» — сети обсудили локдаун для непривитых

10:10 23.11.2021 QR-код сертификата вакцинации [Дарья Драй © ИА REGNUM]

10:15 23.11.2021 В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев. В «Метроэлектротрансе» заявили, что будут добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик, сумма ущерба оценивается в 6407 рублей. Читайте также: В Татарии накажут рублём: пассажиры без QR ответят за простой транспорта

10:18 23.11.2021 В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, сообщили в краевом минздраве. Об этом: В Камчатском крае начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19

10:23 23.11.2021 Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на давление со стороны сотрудников полиции. Якобы силовики давят на женщину, чтобы та не записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину против закона о QR-кодах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети юрист Никита Сорокин. Об этом: Тагильчанка пожаловалась на давление силовиков из-за жалобы на QR-коды

10:25 23.11.2021 Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья 22 ноября рассмотрел и поддержал большинством голосов поступивший из Госдумы законопроект о введении с 1 февраля 2022 года системы QR-кодов для посещения общественных мест. Читайте также: Депутаты Приморья готовы поддержать законопроект по введению QR-кодов в РФ

10:27 23.11.2021 Активисты Нижнего Тагила Свердловской области записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят не принимать закон о введении QR-кодов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Никита Сорокин. Об этом: В Нижнем Тагиле записали обращение к президенту против закона о QR-кодах

10:33 23.11.2021 На Урале удивлены экспериментом в Татарии с QR-кодами в общественном транспорте. Своими впечатлениями граждане активно делятся на форумах и в соцсетях. Подробности в материале: «В России две новые беды: Роспотребнадзор и чиновники» — Урал о QR-кодах

10:37 23.11.2021 QR-коды — это не только про цифровизацию и вакцинацию. Это ещё и про контроль и возможность «выключения» из социальной жизни отдельной группы лиц волевым решением чиновничьей руки. Как, не прибегая к насилию, сделать так, чтобы человек выполнял указания и не оказывал сопротивления? Достаточно лишить его доступа к привычным социальным благам. Помните, как в известном фильме Леонида Гайдая: «А если не будут брать — отключим газ!» Кто-то возразит, что в аптеки, продуктовые магазины и прочие места «первой необходимости» можно без куаров. Но в этом случае следует добавить «пока», пока можно. И тут весьма кстати вспоминаются такие удобные сбои системы. Пару недель назад сертификаты разом срезались на полгода, и что мы услышали от Минцифры и прочих? Правильно, «это был сбой». И таких сбоев по стране набрался уже вагон и маленькая тележка. Всё это не могло не вызвать протесты, которые вспыхнули в разных городах России. А пока протест только набирает силу, в некоторых регионах власти уже вовсю обкатывают своё цифровое всемогущество. Например, в Югре в четырёх муниципалитетах фактически посадили под замок непривитых, связав по ногам и рукам информационной системой контроля «Цифровое уведомление», а в Татарии сделали для избранных общественный транспорт, устроив в первый же день коллапс. Рассмотрим, с чего начиналась куаризация. Читайте подробнее: QR-коды превратят граждан в заложников системы, сделанной кривыми ручками

10:44 23.11.2021 По поводу обязательного введения QR-кодов общепринятым является мнение о том, что эта мера является мотивирующей для граждан с целью убедить их вакцинироваться. Таким образом, косвенно такая мера является противоэпидемической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край). Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов, он пояснил: «В настоящее время федеральным центром практикуется передача полномочий по введению различных ограничительных противоэпидемических мер непосредственно регионам. На мой взгляд, это не является в настоящее время целесообразным…» Подробности в материале: Алтайский врач выступил за единые правила и установки в борьбе с COVID-19

10:47 23.11.2021 Федеральный законопроект о введении QR-кодов «нужно доработать» с учётом «интересов всех сторон». Законопроект нуждается в «серьёзной и скрупулёзной доработке», но он «нужен для того, чтобы граждане могли безбоязненно посещать места массового скопления». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Алексей Шурчанов. Читайте также: Глава фракции КПРФ в Чувашии выступил за QR-коды с поправками

10:59 23.11.2021 Не все депутаты Алтайского краевого заксобрания смогут попасть на ближайшую сессию: 26 ноября будут пускать только по QR-коду либо отрицательному ПЦР-тесту, сданному не позднее чем за трое суток до заседания. Сейчас в краевом парламенте не вакцинированы около 50% народных избранников.

11:00 23.11.2021 Проверка QR-кода. Дарья Драй © ИА REGNUM.

11:24 23.11.2021 Секретарь Красноярской епархии игумен Иннокентий (Нилов) рассказал о том, как, по его мнению, нужно относиться к QR-кодам и вакцинации. Читайте подробнее: В Красноярской епархии заявили, что QR-код — не печать антихриста

11:35 23.11.2021 Теперь мало поступить в вуз… без QR-кода не пускают учиться. Подробности в материале: Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов

12:07 23.11.2021 В Татарии на 20−30% снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Такое падение связано с началом проверки QR-кодов, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» замглавы минтранса республики Андрей Егоров. «Снижение есть, предварительно, процентов 20−30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули сегодня: более 1,5 тыс. человек только в Казани, в других городах цифры поменьше, но тоже есть», — объяснил замглавы ведомства. По его словам, некоторые татарстанцы решили отказаться от общественного транспорта, предпочтя ему поездку на такси либо личном автомобиле.

12:08 23.11.2021 «Татар-информ» отмечает, что за первые полдня 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили 1,5 тыс. человек, а за вечер в метро без QR-кода не было допущено 347 горожан.

12:24 23.11.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам до 25 ноября сформировать предложения по обсуждению правительственных законопроектов о введении QR-кодов на заседаниях комитетов и на заседаниях фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Читайте подробнее: Володин переносит дискуссию по QR-кодам из ток-шоу и соцсетей в Госдуму

12:28 23.11.2021 В Башкирии пока не планируют вводить QR-коды на транспорте, но все равно проверяют — контролеры масочного режима в Уфе вправе спросить у пассажиров QR-код, чтобы убедить привиться, заявили РИА Новости в мэрии.

12:29 23.11.2021 В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера, уверены в российском турбизнесе.

12:29 23.11.2021 Более 1,8 тыс человек без QR-кодов не пустили в электротранспорт Казани за сутки.

12:44 23.11.2021 На сегодняшний день решений о введении жёстких общефедеральных ограничений в России на период новогодних праздников нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал Песков. Читайте также: Песков прокомментировал возможность локдауна в новогодние праздники

12:53 23.11.2021 Расширенное заседание профильных комитетов Госдумы по безопасности, по транспорту и по охране здоровья по законопроекту о введении QR-кодов в России перенесли на более поздний срок, предварительно на декабрь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил источник в Госдуме. Читайте также: Расширенное заседание комитетов Госдумы с министрами по QR-кодам перенесли

13:00 23.11.2021 Государственная дума. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:09 23.11.2021 Законодательное собрание Оренбургской области назначило дату обсуждения возможности введения QR-кодов в регионах. На областном уровне дискуссия состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. Общественное обсуждение федеральных инициатив о возможности введения QR-кодов в регионах пройдет в Доме советов в Оренбурге. Прямая трансляция будет вестись в аккаунте Законодательного собрания в Instagram и на канале в YouTube Заседание, посвященное резонансному законопроекту о QR-кодах, проведут два комитета Заксобрания — по социальной политике и здравоохранению. В обсуждении примут участие депутаты, врачи, эксперты, представители федеральных структур и общественности. Подробности в материале: В Заксобрании Оренбуржья обсудят тему введения QR-кодов в регионах

13:29 23.11.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 23 ноября высказался о QR-кодах: «Сегодня в некоторые места доступ тех, кто непривит, запрещен. В Указы все эти места прописаны <…> С учетом того, что миллион человек оказался все зоны доступа к этом услугам, возмущению нет предела, мы это понимаем и слышим, и относимся с уважением к этой позиции. Звучат такие слова, как сегрегация, нарушение Конституции. Что я здесь отвечу? К сожалению, приходится такие меры принимать. Они временны. Они вынужденные». Цитата ИА «Амител».

13:53 23.11.2021 Власти Алтайского края рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в первой половине 2022 года и введение QR — кодов считают временной вынужденной мерой. Об этом 23 ноября во время прямой линии заявил губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал правительства региона. «Меры профилактики ковида приходится принимать. Они временные, они вынужденные. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять. Этот путь надо пройти», — сказал алтайский губернатор. Читайте подробнее: Введение QR-кодов алтайский губернатор Томенко назвал временной мерой

14:03 23.11.2021 Самая главная проблема в том, что до сих пор нет содержательного смысла в термине «QR-код». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, он пояснил: «QR-код. Что это такое по смыслу: «Человек не заразен?» или «Человек сам опасается заразы?». Пока решили ограничится, что человек привился. Но здесь опять куча вопросов: «Какая вакцина?». И никто не дает гарантии, так как вирус мутирует и вакцина может защищать от одного типа вируса, а может и не защищать…». Читайте подробнее: Алтайский медик: необходимо определиться со смыслом термина QR-код

14:06 23.11.2021 Фракция КПРФ Законодательного собрания Оренбургской области намерена голосовать против федерального законопроекта о QR-кодах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции Максим Амелин. Он отметил, что 42 местных отделения КПРФ в муниципальных образованиях собирают подписи населения против введения системы QR-кодов в регионах. За три дня собрано несколько сотен протестных голосов. Сбор продолжится до 10 декабря. «Эмоции накаляются! Провели большую встречу с гражданами, возмущёнными введением QR-кодов. Люди требуют сделать всё, чтобы не допустить принятия этого закона», — сказал он. Добавим, фракция КПРФ в Заксобрании состоит из 12 депутатов. Региональный парламент включает в себя 47 депутатов. В Оренбурге 25 ноября на заседании Заксобрания состоится рассмотрение федерального законопроекта № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Читайте подробнее: Коммунисты Оренбуржья проголосуют против законопроекта о QR-кодах

14:07 23.11.2021 Нововведения при допуске в органы госвласти по QR-кодам отвечают мечтам бюрокоратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов: QR-коды помогут чиновникам «избавиться» от граждан

14:27 23.11.2021 QR-код. Дарья Драй © ИА REGNUM.