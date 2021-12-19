Против Путина? Россия обсуждает принуждение к вакцинации: новости
Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против ковида, вызвал широкий общественный резонанс. В регионах начались митинги противников принудительной вакцинации и сегрегации, соцсети и приёмные парламентариев загружены обращениями против «куаризации», массовые обращения адресованы президенту России Владимиру Путину, который выступил против обязательной вакцинации. Госдума направила инициативы для обсуждения в регионы — субъекты РФ должны определить свою позицию до 15 декабря. Законопроекты рассматривают и в Общественной палате РФ.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
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Похоже, казавшиеся еще почти недавно конспирологическими заявления о проекте «электронный концлагерь» начинают воплощаться в жизнь с удивительной скоростью, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.
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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах предполагает, что регионы сами установят особенности посещения объектов гражданами без QR-кодов.
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Введение QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах позволяет сохранить жизнь и здоровье противников вакцинации от COVID-19, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).
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Введение обязательных QR-кодов, особенно на транспорте, в такой огромной стране, как Россия, — чистое безумие, считает экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
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Законопроекты о введении в России QR-кодов вряд ли будут эффективны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, считает депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ).
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Введение QR-кодов на транспорте противоречит конституционным правам граждан, считает лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Категорический против принятия пакета законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах выступили депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.
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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал крайне противоречивыми законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
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Госдума в своем официальном аккаунте Instagram сообщила о внесении в Госдуму пакета законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и при междугородных и международных перевозках. Пост вызвал широкий общественный резонанс и собрал более 33 тыс. откликов, однако большинство из них — против куаризации, которую пользователи сравнивают с фашизмом и считают противоречащей конституции.
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Госдума в своем аккаунте в соцсети Instagram разрешает комментировать свои посты только подписавшимся пользователям, это же касается и поста о законопроектах о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
Читайте также: Госдума позволяет комментировать пост о QR-кодах только подписчикам
Фашизм, сегрегация, нарушение конституционных прав — так оценивают граждане пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Желание правительства РФ через Госдуму узаконить товарные штрих-коды как санитарную метку для жителей России вызвало непонимание и протест, что в полной мере и отразил аккаунт нижней палаты парламента в Instagram.
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КПРФ намерена голосовать против законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).
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Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гражданам писать обращения на имя депутатов с позицией по пакету законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
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Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме пока не принял решение относительно голосования по правительственным законопроектам о введении в России QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
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В Госсовете Чувашии началось обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в России в общественных местах и на транспорте. Сначала дискуссии пройдут в комитетах, а затем его рассмотрят на сессии.
Об этом: В комитетах Госсовета Чувашии обсуждают законопроекты о QR-кодах
У регионов будет достаточно времени, чтобы изучить пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») создать рабочую группу по доработке правительственных законопроектов о введении QR-кодов.
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Ситуация с пандемией коронавируса требует экстраординарных мер, заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров («Единая Россия»).
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КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Читайте также: КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по QR-кодам
Введение QR-кодов в России является провокацией, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным политизировать вопрос о введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.
Читайте также: Володин призвал не политизировать вопрос по QR-кодам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пускать по QR-кодам на заседания и в комитеты нижней палаты парламента.
Читайте также: Володин предложил пускать в Госдуму представителей правительства по QR-коду
В Чувашии инициативная группа вышла в ЦИК республики с ходатайством о проведении референдума по вопросу QR-кодов. Жителям предлагается ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.
Подробнее:В ЦИК Чувашии подано обращение о референдуме из-за введения QR-кодов
Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарии не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, в Кремле надеются, что ситуация выровняется. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков оценил применение QR-кодов на транспорте в Татарии
В Псковской области изучается вопрос о введении обязательной вакцинации студентов от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 22 ноября в ходе заседания у губернатора по эпидемиологической обстановке в регионе, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Жители Северодвинска записали видеообращение в адрес федеральных и региональных органов власти, в котором выступили против принятия законопроектов о QR-кодах.
Читайте подробнее: Жители Архангельской области выступили против законов о QR-кодах
На сессии Законодательного собрания Пензенской области 19 ноября губернатор Олег Мельниченко попросил депутатов поддержать изменения в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». При этом глава региона проинформировал депутатов, что им уже «подписано положительное заключение на внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство».
Подробности в материале: Пензенские депутаты обсудили «пещерное сознание» по QR и поддержали главу
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал «пещерным сознанием» и «политическим паразитированием» фейки о том, что «кто-то кого-то чипирует или что-то вводит», отмечаетПензаИнформ. Напомним, на сессии Законодательного собрания Пензенской области 19 ноября губернатор попросил депутатов поддержать изменения в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В итоге депутаты регионального парламента большинством голосов поддержали изменения в федеральном законодательстве.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Источник: Законодательное собрание Пензенской области
ОколоКремля говорят, что пока введение QR-кодов и их администрирование будет отрабатываться на уровне отдельных пилотных регионов, с высоким уровнем управляемости и контроля над населением, таких как Татария, пишет телеграм-канал «Незыгарь».
«Социологи отмечают, что в структуре общественных настроений преобладают негативные реакции, что выражается в социальном недовольстве. В то же время акции протеста против инициативы Системы носят локальный и эмоционально-стихийный характер, который, скорее, следует характеризовать как ситуативный. Такие параметры не предполагают долгосрочных и устойчивых форм протестной активности, а текущая политическая ситуация делает ограниченными перспективы поддержки стихийных и разрозненных выступлений со стороны каких-либо системных акторов публичной политики.
В то же время очевидно, что параметры QR-кодизации не осмыслены обществом, но a priori рассматриваются как источник фобий и футуршоков, что затрудняет нормальную общественную рефлексию этого феномена.
В Системе не проявляют значительного беспокойства по поводу эскалации протестной активности и не считают ее структурной проблемой, но полагают, что введение QR-кодов требует апробации в регионах, опыт применения которых позволит сформировать необходимую платформу для коррекции практики и формирования оптимальной модели в масштабе всей страны.
Между тем эксперты указывают, что гораздо большую опасность для QR-кодизации представляет пассивное сопротивление населения, которое не предполагает открытых акций протеста, но будет находить выражение в масштабном уклонении за счет коррупционных схем. Аналитики констатируют, что схема покупки поддельных сертификатов вакцинированных достаточно масштабна, а теневые коррупционные схемы распространяются активно. Общество на уровне морально-нравственных регуляторов также не демонстрирует готовности противодействовать этим схемам, что, безусловно, осложняет ситуацию».
Если на примере Татарии система тестирует жесткий сценарий QR-апокалипсиса, то в соседней Чувашии реализуется мягкий вариант с элементами имитационной демократии, отмечает 22 ноября телеграм-канал VOLGA.brief. Глава республики Николаев благосклонно отнесся к инициативе местных общественников о проведении референдума по поводу введения системы обязательных QR-кодов: ведомый его соратником Михайловым Центризбирком республики зарегистрировал соответствующую жалобу. Ранее Николаев предложил еще одну либеральную инициативу: QR-коды для людей с высоким уровнем антител. Идея не встретила поддержки в Москве и забуксовала в Чувашии на стадии реализации.
Нет сомнений, что и референдума никакого в Чувашии никто не допустит: в регионе низкий протестный потенциал и полностью управляемое гражданское общество. Скорее поставлена задача оценить рейтинги федеральной власти при условии коронавирусных послаблений — и сравнить с тем, что дадут аналогичные опросы в Казани. При этом уровень вакцинации в Чувашии — один из наименьших в стране: вакцинировано всего 38% населения, это 66-й результат в стране, а рост месячной смертности от ковида один из самых высоких — 54%. В Казани вакцинация достигла 49%, но рост месячной смертности один из наивысших — 125%.
Есть мнение, однако, что Николаев действует без одобрения Москвы: либеральными ковид-послаблениями он отвлекает народ от собственных провалов — у республики огромное неосвоение средств по национальным проектам. Глава Чувашии, похоже, и сам понимает, что переборщил: сегодня маятник его высказываний повернулся в обратную сторону — все новогодние мероприятия в республике отменены.
Стоит отметить, Чувашия пошла по пути жёстких ограничений с введением QR-кодов ещё в начале ноября в общенациональный локдаун с «нерабочими днями». Под этот режим попадали и административные здания, и ветеринарные клиники, что вызвало закономерное возмущение. После обращения и жалоб власти скорректировали условия: QR-коды не потребуются при посещении по предварительной записи органов ЗАГС, а также отделов социальной защиты населения, центров социального обслуживания населения и органов службы занятости, находящихся в ведении министерства Чувашии и расположенных в указанных зданиях.
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Глава Чувашии Олег Николаев. Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
26 ноября в 12:00 в Общественной палате РФ (Москва, Миусская пл., д. 7) состоится общественная экспертиза законопроектов, регламентирующих использование QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Среди организаторов слушаний сразу несколько комиссий Общественной палаты — по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, по безопасности и взаимодействию с ОНК, по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив и др.
Как сообщается на сайте ОП РФ, модератором встречи выступит секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
В ОП РФ напоминают, что правительство 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта, пояснив, что предлагаемые решения — «экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».
Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусной инфекцией, либо медицинского отвода от вакцинации.
В случае принятия закона до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. При этом QR-код не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Второй законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. При покупке билетов и последующей посадке пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного заболевания. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.
Спикеры слушаний в ОП РФ:
Участники слушаний дадут экспертную оценку положениям законопроектов, выскажут свои предложения по их возможной корректировке. Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте ОП РФ, а также на странице ОП РФ в YouTube по ссылке.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) останется в стороне от обсуждения законопроектов о QR-кодах?
ЦИК Чувашии большинством голосов отказал инициативной группе в проведении референдума по вопросу о QR-кодах в республике. В ведомстве называют ряд причин, в числе которых — отсутствие в законодательстве термина «куар-код».
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Вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов поддержал введение в России обязательных QR-кодов, сообщает пресс-служба заксобрания.
Об этом: Вице-спикер Госсовета Коми: «QR-коды — не угода Путину»
Инициативная группа, выступающая от имени народа Карачаево-Черкесии, выступила с видеообращением, в котором осуждает нарушение прав человека, выразившееся в принуждении к вакцинации под угрозой увольнения и оставления граждан без средств к существованию. Таким же нарушением назвали протестующие вакцинирование, которое проводится в порядке эксперимента вакциной, не прошедшей полного изучения.
Об этом: Мы — народ вольный, а не рабы с меткой! — сети Карачаево-Черкесии о QR-коде
В Курской области могут ввести проверку QR-кодов о вакцинации в общественном транспорте. Губернатор Роман Старовойт поручил чиновников изучить опыт других регионов РФ, в которых такие меры борьбы с коронавирусом уже предприняли. Обсуждать возможность введения QR-кодов для общественного транспорта будут на заседании оперативного штаба 23 ноября.
Подробности в материале: В Курской области изучают опыт регионов, которые ввели QR-коды в транспорте
Губернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение, в котором предложил жителям региона высказаться о введении QR-кодов. Он также предложил гражданам принять участие в обсуждении при помощи чат-бота «Виртуальный помощник» Центра управления регионом. В нём уже создана специальная вкладка обсуждения законопроекта.
Подробности в материале: Калужский губернатор предложил землякам публично обсудить введение QR-кодов
Ближайшая сессия Госсобрания Марий Эл запланирована на 2 декабря. Изначально в повестку дня были включены вопросы принятия бюджета на следующий год. Однако по инициативе депутатов на заседании рассмотрят два проекта федеральных законов об использовании QR-кодов. Об этом ИА REGNUM заявил 22 ноября депутат Госсобрания Марий Эл Владислав Жезлов (КПРФ).
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Депутат Госсобрания Марий Эл Владислав Жезлов (КПРФ) назвал законопроекты о QR-кодах «волнующими большинство граждан».
«15 ноября, когда было заявлено, что законопроекты направлены в региональные парламенты, я на комитете задал вопрос, когда они будут рассмотрены у нас. Мне ответили, что ближайшая сессия будет исключительно бюджетной. Меня и коллег не устроило такое предложение. Крайний срок предоставления нашего отзыва в Госдуму — 14 декабря. На заседаниях комитетов мы предлагали включить в повестку дня эти волнующие большинство граждан проекты законов. Сегодня наша фракция официально обратилась к председателю Госсобрания по этому вопросу. Насколько я знаю, нашу инициативу поддержали, и законопроекты рассмотрят на ближайшей сессии 2 декабря», — сказал он.
Пользователи соцсетей — об «истинных планах» чиновников: «Ну наконец-то правду сказали, что прививки были прикрытием для введения QR-кодов», «Это было ясно изначально, не здоровье людей им нужно, а чтобы все были под номерами».
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«В Госдуме сложилась недобрая традиция рассматривать конфликтные проекты законов перед Новым годом. Большинство занято подготовкой к праздникам, внимание отвлечено», — написал депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) на своей странице в «ВКонтакте».
Порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе), были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро 22 ноября. Правоохранители задержали двух человек.
Читайте подробнее: Сотни пассажиров без QR-кода высадили из общественного транспорта в Казани
Заявление президента России Владимира Путина о том, что он прошёл процедуру ревакцинации от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», стало поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 ноября в социальной сети Facebook.
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Форма заявки на выход из дома в Югре
Власти Югры пояснили, как будут жить с 22 ноября по 5 декабря непривитые жители четырёх муниципалитетов, для которых объявлен локдаун. Оперативный штаб ХМАО опубликовал соответствующее постановление главы ХМАО Натальи Комаровой.
Подробно: Власти Югры пояснили порядок выхода из дома непривитых во время локдауна
У жителей Набережных Челнов старшего возраста, не имеющих QR-кодов о вакцинации или о противопоказаниях (медотводе), заблокировано 23 тыс. электронных карт с льготным транспортным приложением. Об этом 22 ноября сообщило Управление информационной политики и по связям с общественностью города.
«Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для того, чтобы действие карты возобновилось, необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод, — сообщается на сайте. — После появления соответствующих сведений в системе оплаты проезда карта разблокируется. Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт и офисы АО «Транспортная карта» и АО «Социальная карта».
Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть денежные средства не сгорают.
Слушания по вопросу законопроектов, регламентирующих использование в России QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, состоится в Общественной палате РФ 26 ноября в 12:00 мск.
Об этом: В ОП готовятся слушания по вопросу двух законопроектов о QR-кодах
В Коми в защиту введения QR-кодов высказался владелец одного из ночных клубов Дмитрий Дик.
Подробности в материале: Владелец ночного клуба в Коми поддержал введение QR-кодов
Почему-то некоторые люди узнали о наступлении новой цифровой эры по обязательным QR-кодам. Дескать, сертификаты о вакцинации в смартфонах или на распечатанных листах невыносимо нарушают гражданские права, делят на группы, дискриминируют. Что, впервые кто-то и что-то нарушает?
Подробности в материале: Как сбежать из цифрового концлагеря?
Споры по поводу повсеместного введения QR-кодов не утихают. Свои мнения на этот счёт граждане России высказывают в соцсетях.
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Барнаул. Цитата телеграм-канала «Алтайский валенок»:
»Довелось сегодня вновь посетить ТЦ «Москва» в Барнауле. QR-код проверили. Ну, как проверили? Мужик в костюме и со смартфоном на входе подошёл, попросил снять очки. На вопрос: «Неужели коронавирус по глазам научились считывать?», ответил: «Проходите, у вас глаза честные».
Торговые центры Барнаула стали имитировать проверку QR-кодов. «Строгость закона компенсируются необязательностью его исполнения. Так во всем, в том числе — по теме вокруг пропускного режима в ТЦ через QR-коды», об этом 22 ноября со ссылкой на письмо читательницы пишет телеграм-канал «Алтайские крайности».
Женщина поделилась наблюдением: «Пройти в торговые центры можно по любому QR-коду, главное, чтобы пол совпадал хотя бы».
Тем временем телеграм-канал «Алтайский валенок» посетил ТЦ «Москва» в Барнауле. Пишет, что там и вовсе документ о вакцинации показывать было некому. Утром 21 ноября с 10:00 по местному времени там работали все отделы, но посетителей не было.
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале 22 ноября пояснила, почему партия будет голосовать против правительственного законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте:
«Законопроекты, внесенные правительством в Госдуму, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Антинародный законопроект был направлен в регионы, чтобы региональные власти дали своё заключение.
На мой взгляд, сам факт того, что мы рассматриваем возможность введения подобных ограничений для жителей России, является серьёзным поводом проверить, а не противоречат ли эти ограничения Конституции…»
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На Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами авиационного или автобусного транспорта, курсирующего внутри региона.
Об этом: На Камчатке при отсутствии QR-кода не пустят в межмуниципальный транспорт
Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов, учитывая настрой властей, будет принят. Но от людей зависит, в какой редакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском заксобрания Александр Молотов. Основное из своего выступления на круглом столе, проведённом Общественной палатой региона, он обнародовал в телеграм-канале molotov_akzs.
«Власть должна вести системную борьбу с пандемией коронавируса, используя все имеющиеся у неё возможности и ресурсы. <…> Одними вакцинацией и введением QR кодов пандемию не победить. «Справедливая Россия» в том виде, в котором они сейчас есть, не поддерживает законопроекты о введении QR кодов», — отметил депутат АКЗС.
Об этом: На Алтае говорят о неизбежности принятия законопроектов о введении QR-кодов
Тотальное тестирование на коронавирус в Алтайском крае невозможно, так как обойдется бюджету региона слишком дорого. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Владимир Лещенко.
В Чувашии 23 ноября продолжатся заседания комитетов Госсовета, где один из вопросов касается законопроектов о введении QR-кодов. 22 ноября его рассмотрели на аграрном комитете, где против федеральных инициатив проголосовали два депутата, один воздержался, остальные подняли руки «за». За ходом обсуждения наблюдал спикер Леонид Черкесов.
Об этом: Аграрный комитет Госсовета Чувашии с главой-коммунистом поддержал QR-коды
Красноярцы выступили против повсеместного введения QR-кодов. Чтобы их услышали, жители края массово пишут губернатору в соцсетях.
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23 ноября около 6:30 на остановке «ул. Восстания» в Казани пассажир трамвая маршрута №1 не стал предъявлять кондуктору QR-код, а также отказывался выходить из салона. Пришлось вызывать полицейских, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».
В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев.
Югра стала первым регионом в России, где ввели режим самоизоляции для непривитых от коронавируса и непереболевших COVID-19 граждан. Причём руководители нефтяного региона сделали это немедленно, как говорится, «без объявления войны» — 22 ноября 2021 года решение принято, в этот же день вводится в исполнение.
Читайте подробнее: «Заберите у губернатора наркотики!» — сети обсудили локдаун для непривитых
В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код. Из-за простоя на остановке собралось 10 трамваев. В «Метроэлектротрансе» заявили, что будут добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик, сумма ущерба оценивается в 6407 рублей.
Читайте также: В Татарии накажут рублём: пассажиры без QR ответят за простой транспорта
В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, сообщили в краевом минздраве.
Об этом: В Камчатском крае начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на давление со стороны сотрудников полиции. Якобы силовики давят на женщину, чтобы та не записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину против закона о QR-кодах. Об этом сообщил на своей странице в соцсети юрист Никита Сорокин.
Об этом: Тагильчанка пожаловалась на давление силовиков из-за жалобы на QR-коды
Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья 22 ноября рассмотрел и поддержал большинством голосов поступивший из Госдумы законопроект о введении с 1 февраля 2022 года системы QR-кодов для посещения общественных мест.
Читайте также: Депутаты Приморья готовы поддержать законопроект по введению QR-кодов в РФ
Активисты Нижнего Тагила Свердловской области записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят не принимать закон о введении QR-кодов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Никита Сорокин.
Об этом: В Нижнем Тагиле записали обращение к президенту против закона о QR-кодах
На Урале удивлены экспериментом в Татарии с QR-кодами в общественном транспорте. Своими впечатлениями граждане активно делятся на форумах и в соцсетях.
Подробности в материале: «В России две новые беды: Роспотребнадзор и чиновники» — Урал о QR-кодах
QR-коды — это не только про цифровизацию и вакцинацию. Это ещё и про контроль и возможность «выключения» из социальной жизни отдельной группы лиц волевым решением чиновничьей руки. Как, не прибегая к насилию, сделать так, чтобы человек выполнял указания и не оказывал сопротивления? Достаточно лишить его доступа к привычным социальным благам. Помните, как в известном фильме Леонида Гайдая: «А если не будут брать — отключим газ!» Кто-то возразит, что в аптеки, продуктовые магазины и прочие места «первой необходимости» можно без куаров. Но в этом случае следует добавить «пока», пока можно. И тут весьма кстати вспоминаются такие удобные сбои системы. Пару недель назад сертификаты разом срезались на полгода, и что мы услышали от Минцифры и прочих? Правильно, «это был сбой». И таких сбоев по стране набрался уже вагон и маленькая тележка. Всё это не могло не вызвать протесты, которые вспыхнули в разных городах России.
А пока протест только набирает силу, в некоторых регионах власти уже вовсю обкатывают своё цифровое всемогущество. Например, в Югре в четырёх муниципалитетах фактически посадили под замок непривитых, связав по ногам и рукам информационной системой контроля «Цифровое уведомление», а в Татарии сделали для избранных общественный транспорт, устроив в первый же день коллапс. Рассмотрим, с чего начиналась куаризация.
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По поводу обязательного введения QR-кодов общепринятым является мнение о том, что эта мера является мотивирующей для граждан с целью убедить их вакцинироваться. Таким образом, косвенно такая мера является противоэпидемической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край). Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов, он пояснил:
«В настоящее время федеральным центром практикуется передача полномочий по введению различных ограничительных противоэпидемических мер непосредственно регионам. На мой взгляд, это не является в настоящее время целесообразным…»
Подробности в материале: Алтайский врач выступил за единые правила и установки в борьбе с COVID-19
Федеральный законопроект о введении QR-кодов «нужно доработать» с учётом «интересов всех сторон». Законопроект нуждается в «серьёзной и скрупулёзной доработке», но он «нужен для того, чтобы граждане могли безбоязненно посещать места массового скопления». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Алексей Шурчанов.
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Не все депутаты Алтайского краевого заксобрания смогут попасть на ближайшую сессию: 26 ноября будут пускать только по QR-коду либо отрицательному ПЦР-тесту, сданному не позднее чем за трое суток до заседания.
Сейчас в краевом парламенте не вакцинированы около 50% народных избранников.
Секретарь Красноярской епархии игумен Иннокентий (Нилов) рассказал о том, как, по его мнению, нужно относиться к QR-кодам и вакцинации.
Читайте подробнее: В Красноярской епархии заявили, что QR-код — не печать антихриста
Теперь мало поступить в вуз… без QR-кода не пускают учиться.
Подробности в материале: Студенты Бауманки будут бороться за отмену QR-кодов
В Татарии на 20−30% снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Такое падение связано с началом проверки QR-кодов, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» замглавы минтранса республики Андрей Егоров.
«Снижение есть, предварительно, процентов 20−30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули сегодня: более 1,5 тыс. человек только в Казани, в других городах цифры поменьше, но тоже есть», — объяснил замглавы ведомства.
По его словам, некоторые татарстанцы решили отказаться от общественного транспорта, предпочтя ему поездку на такси либо личном автомобиле.
«Татар-информ» отмечает, что за первые полдня 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили 1,5 тыс. человек, а за вечер в метро без QR-кода не было допущено 347 горожан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам до 25 ноября сформировать предложения по обсуждению правительственных законопроектов о введении QR-кодов на заседаниях комитетов и на заседаниях фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Читайте подробнее: Володин переносит дискуссию по QR-кодам из ток-шоу и соцсетей в Госдуму
В Башкирии пока не планируют вводить QR-коды на транспорте, но все равно проверяют — контролеры масочного режима в Уфе вправе спросить у пассажиров QR-код, чтобы убедить привиться, заявили РИА Новости в мэрии.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки требование QR-кодов при регистрации на рейс разумно, но продавать билеты с тем же условием — избыточная мера, уверены в российском турбизнесе.
Более 1,8 тыс человек без QR-кодов не пустили в электротранспорт Казани за сутки.
На сегодняшний день решений о введении жёстких общефедеральных ограничений в России на период новогодних праздников нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал Песков.
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Расширенное заседание профильных комитетов Госдумы по безопасности, по транспорту и по охране здоровья по законопроекту о введении QR-кодов в России перенесли на более поздний срок, предварительно на декабрь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщил источник в Госдуме.
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Законодательное собрание Оренбургской области назначило дату обсуждения возможности введения QR-кодов в регионах. На областном уровне дискуссия состоится 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Общественное обсуждение федеральных инициатив о возможности введения QR-кодов в регионах пройдет в Доме советов в Оренбурге. Прямая трансляция будет вестись в аккаунте Законодательного собрания в Instagram и на канале в YouTube
Заседание, посвященное резонансному законопроекту о QR-кодах, проведут два комитета Заксобрания — по социальной политике и здравоохранению. В обсуждении примут участие депутаты, врачи, эксперты, представители федеральных структур и общественности.
Подробности в материале: В Заксобрании Оренбуржья обсудят тему введения QR-кодов в регионах
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 23 ноября высказался о QR-кодах:
«Сегодня в некоторые места доступ тех, кто непривит, запрещен. В Указы все эти места прописаны <…> С учетом того, что миллион человек оказался все зоны доступа к этом услугам, возмущению нет предела, мы это понимаем и слышим, и относимся с уважением к этой позиции. Звучат такие слова, как сегрегация, нарушение Конституции. Что я здесь отвечу? К сожалению, приходится такие меры принимать. Они временны. Они вынужденные».
Цитата ИА «Амител».
Власти Алтайского края рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в первой половине 2022 года и введение QR — кодов считают временной вынужденной мерой. Об этом 23 ноября во время прямой линии заявил губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал правительства региона.
«Меры профилактики ковида приходится принимать. Они временные, они вынужденные. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять. Этот путь надо пройти», — сказал алтайский губернатор.
Читайте подробнее: Введение QR-кодов алтайский губернатор Томенко назвал временной мерой
Самая главная проблема в том, что до сих пор нет содержательного смысла в термине «QR-код». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя правительственный пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, он пояснил:
«QR-код. Что это такое по смыслу: «Человек не заразен?» или «Человек сам опасается заразы?». Пока решили ограничится, что человек привился. Но здесь опять куча вопросов: «Какая вакцина?». И никто не дает гарантии, так как вирус мутирует и вакцина может защищать от одного типа вируса, а может и не защищать…».
Читайте подробнее: Алтайский медик: необходимо определиться со смыслом термина QR-код
Фракция КПРФ Законодательного собрания Оренбургской области намерена голосовать против федерального законопроекта о QR-кодах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции Максим Амелин.
Он отметил, что 42 местных отделения КПРФ в муниципальных образованиях собирают подписи населения против введения системы QR-кодов в регионах. За три дня собрано несколько сотен протестных голосов. Сбор продолжится до 10 декабря.
«Эмоции накаляются! Провели большую встречу с гражданами, возмущёнными введением QR-кодов. Люди требуют сделать всё, чтобы не допустить принятия этого закона», — сказал он.
Добавим, фракция КПРФ в Заксобрании состоит из 12 депутатов. Региональный парламент включает в себя 47 депутатов.
В Оренбурге 25 ноября на заседании Заксобрания состоится рассмотрение федерального законопроекта № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции).
Читайте подробнее: Коммунисты Оренбуржья проголосуют против законопроекта о QR-кодах
Нововведения при допуске в органы госвласти по QR-кодам отвечают мечтам бюрокоратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: Миронов: QR-коды помогут чиновникам «избавиться» от граждан
Администрация одного из торговых центров в Астрахани пожаловалась на хамство со стороны посетителей в адрес охранников, которые на входе проверяют QR-коды, документы и просят надеть маски.
Читайте подробнее: Охранники ТЦ в Астрахани жалуются на хамство посетителей из-за QR-кодов
QR-коды становятся причиной ЧП в разных городах. Так, в Казани 22 ноября пассажир автобуса ударил кондуктора и брызнул в него из перцового баллончика за просьбу предъявить QR-код. Деб