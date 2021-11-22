Ташкент, , 13:39 — REGNUM В Узбекистане началось производство легкобронированного автомобиля для вооруженных сил страны, сообщает Госкомитет оборонной промышленности Узбюекистана.

«Легкобронированный автомобиль «Qalqon» созданный на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, успешно прошел все практические испытания, организованные экспертной группой в составе представителей силовых структур страны и причастных государственных органов», — говорится в сообщении.

Госкомитет отмечает, что тактико-технические характеристики ЛБА «Калкон», изготовленного «с нуля» на основе конструкторской документации специалистов отрасли, были совершенствованы в результате проведенных испытаний.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям Вооруженных Сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в настоящее время организовано серийное производство ЛБА «Qalqon», которая поставляется подразделениям Вооруженных Сил Республики Узбекистан.