Москва, 22 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Актёр Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем, а также почему около года назад его внешность претерпела изменения. Об этом 22 ноября пишет издание StarHit.

Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия Павел Прилучный

По словам актёра, в тот момент у него появились опухоли на лице. «Это было не ожирение, а опухоль. Я перенёс две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин… когда всё зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять», — рассказал Прилучный.

ИА REGNUM напоминает, что около года назад пользователи Сети заметили «округлившееся» лицо Павла Прилучного. Комментаторы раскритиковали актёра за его внешний вид — они посчитали, что артист располнел, так как перестал следить за собой.