Минск, , 13:39 — REGNUM ЕС не выполняет обещаний, которые дала Александру Лукашенко немецкий канцлер Ангела Меркель, и это значит, что Евросоюзу придётся общаться с Россией через Донбасс. Об этом 22 ноября заявил сам Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента — инспектора по Гродненской области Юрия Караева, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. — Прим. президентской пресс-службы) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Белоруссии Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» — Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», — поведал Лукашенко.

Он распорядился: «В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли».

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«Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — добавил Лукашенко.

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«Это я так образно говорю — через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта», — уточнил руководитель постсоветской республики.