Белград, 22 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Официальный Белград в настоящее время может предложить Москве разве что фразу о том, что Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом 22 ноября ИА REGNUM заявил профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

Так сербский эксперт ответил на вопрос, что Сербия может предложить России в ходе переговоров по газу между президентами Владимиром Путиным и Александром Вучичем.

Мирович напомнил, что на днях в сербской газете «Политика» появилось большое интервью российского общественного деятеля и публициста Леонида Решетникова, в котором как раз подчеркивается важность того факта, что Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям.

«То же самое постоянно подчеркивает министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, а также сам президент Вучич. Насколько мне известно, Турция, которая является членом НАТО, тоже не вводила санкции против России. Наоборот, Анкара активно развивает с Москвой торговые отношения. Так что не вижу, в чем тут уступка со стороны Сербии. С другой стороны, и сербские, и российские апологеты президента Вучича не могут объяснить, как вышло так, что Россия и Китай, так же как и Республика Сербская, не признают Кристиана Шмидта верховным представителем международного сообщества в БиГ, в то время как Белград — большой союзник России и центр «Сербского мира» — признает его», — рассказал Мирович.

По словам эксперта, Александр Вучич, по всей видимости, в ходе переговоров с Путиным заявит о намерении купить у России какую-то военную технику, но для заключения больших контрактов как в военно-технической, так и в экономической сфере у него «не хватает смелости и политической самостоятельности по отношению к Западу».

«Если бы у сербской власти существовало искреннее желание сотрудничать, Вашингтонское соглашение не было бы подписано, давно уже был бы определён статус Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, было бы больше российских инвестиций в Сербии и намного меньше антироссийской пропаганды, которую распространяет в том числе крупный функционер правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз. В этом смысле видно, что американцы держат Вучича в железных тисках», — подытожил Деян Мирович.

Напомним, что Александр Вучич 24 ноября приезжает с визитом в Россию. С Владимиром Путиным он встретится 25 ноября в Сочи. Ожидается, что центральной темой переговоров будет заключение нового долгосрочного контракта на поставки газа в Сербию.