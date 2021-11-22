История вопроса

Республика Южная Осетия и Республика Абхазия провозгласили независимость после вооружённых конфликтов с Грузией в 1992-1993 годах. Однако только в 2006 году две непризнанные страны признали независимость друг друга; тогда же их признали Приднестровье и Нагорный Карабах.

После вторжения Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года, остановленного российскими миротворческими силами, Россия официально признала независимость двух республик. В сентябре Абхазию и Южную Осетию признала Никарагуа, в 2009 году - Венесуэла и Науру, в 2010 году - частично признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика. В 2015 году республики были признаны ДНР и ЛНР, в 2018 году - Сирией.

