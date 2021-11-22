Сухум, 22 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства республики в Никарагуа. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа», — процитировали в пресс-службе текст документа.

Сообщается, что посольство основано в столице Никарагуа — Манагуа.

Напомним, Никарагуа признала суверенитет Абхазии в сентябре 2008 года. В сентябре 2009 года республики установили дипотношения.