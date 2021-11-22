Минск, 22 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в транспортно-логистическом центре на границе Белоруссии с Польшей, в котором временно размещены мигранты с Ближнего Востока, якобы зафиксирована вспышке COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом 22 ноября сообщает минздрав Белоруссии в своем Телеграмм-канале.

Фейк

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«Вспышка COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе — фейк», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в больнице в Гродно находится только один беженец с COVID-19.

«Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного выставлен диагноз пневмония с ковид-инфекцией, еще двое — находятся в больницах из-за обострения хронических болезней», — добавили в белорусском минздраве.

Также указывается, что, по информации ведомства, с начала осени к врачам Гродненской области за медицинской помощью обратились примерно 100 мигрантов с разными жалобами на здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью телеканалу TVP Info сказал, что «польская дипломатия старается заблокировать пути наплыва мигрантов в Белоруссию».