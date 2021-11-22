Архангельск, 22 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Архангельской области имеется 435 обманутых дольщиков. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, ссылаясь на данные инспекции госстройнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

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Он отметил, что права граждан восстанавливаются путем завершения строительства многоквартирных домов или выплат денежных компенсаций с помощью масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, в регионе создан областной «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», завершающий проблемные стройки.

По словам Полежаева, в области ведётся еженедельный мониторинг проблемных жилых домов с выездом на стройплощадки представителей регионального минстроя, прокуратуры и муниципалитетов.