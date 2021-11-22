22 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

Василий Иванов, , 19:51 — REGNUM Смоленск — один из древнейших городов России, насчитывающий около 12 веков истории. Первое упоминание в летописях, по мнению экспертов, можно отнести к 863 году. При этом Смоленск является самым удаленным от Москвы административным центром, расположенным в 380 км к западу от столицы.

Бюст А. С. Пушкина. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Маховая башня Смоленской крепости Василий Иванов © ИА REGNUM

С самого своего основания Смоленск, расположившийся в верхнем течении Днепра, был связан с торговыми путями. Город получил значение ремесленно-торгового центра на пути «из варяг в греки». С IX по XII вв. он входил в состав Киевской Руси. В начале XII в. наследник из Киева Ростислав Мстиславич стал проводить самостоятельную политику, что принесло Смоленску статус практически независимого княжества. Период XII и XIII вв. можно считать золотым веком Смоленского княжества. Сам город насчитывал около 8 тыс. домов с населением около 40 тыс. человек. Также в это время Смоленск лидирует по количеству построенных каменных храмов. В 1229 была утверждена «Смоленская торговая правда», ставшая основным торговым договором между Западом и русскими княжествами на тот период. В конце XIII в. и в течение XIV в. Смоленск постепенно ослабевает и сильно сближается с растущим Великим княжеством Литовским, что в конечном итоге привело к установлению в нём власти литовского великого князя. Лишь в начале XVI в. великий князь московский Василий III отбил Смоленск, сделав его важнейшим опорным пунктом на западной границе Русского государства.

Монумент защитникам Смоленска Василий Иванов © ИА REGNUM

Монумент защитникам Смоленска Василий Иванов © ИА REGNUM

В период Смутного времени к стенам Смоленска вновь подступили вражеские полки. В 1609 г. армия Сигизмунда III осадила город. Оборону возглавил воевода Михаил Шеин. Защитники ожесточенно сопротивлялись вплоть до лета 1611 г. Предатель из крепости сообщил полякам слабое место в линии обороны. В ходе нового штурма неприятель наконец смог ворваться в Смоленск. Последние защитники города заперлись в древнем Успенском соборе и взорвали пороховые запасы в храмовых погребах. Героическое сопротивление смолян изнурило войско и казну Сигизмунда. Он не смог продолжить свой поход на Москву. А уже в 1612 г. русское ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило столицу от польского гарнизона. Однако сам Смоленск оставался под властью поляков до 1654 г., когда русское войско во главе с царем Алексеем Михайловичем освободило город.

Шейнов Бастион. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Шейнов Бастион Василий Иванов © ИА REGNUM

На рубеже XVII и XVIII вв. Смоленск активно отстраивается. С 1708 г. по указу Петра I он становится центром Смоленской губернии.

В период Отечественной войны 1812 года Смоленск стал одним из ключевых городов, у стен которого развернулись два важных сражения. Первое Смоленское, в ходе которого французы пытались разбить объединенную армию генерал-фельдмаршала Барклая де Толли и князя Багратиона. После кровопролитной битвы русские войска отступили из города, а французы продолжили движение на Москву. Во время отступления Наполеона из России состоялось второе сражение в окрестностях Смоленска, которое завершилось победой русского оружия. Император Александр I высоко оценил роль этой победы и пожаловал главнокомандующему русской армии фельдмаршалу Михаилу Кутузову титул Смоленский.

Защитникам Смоленска от французских войск. 1812. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Защитникам Смоленска от французских войск 1812 г. Василий Иванов © ИА REGNUM Защитникам Смоленска от французских войск 1812 г. Василий Иванов © ИА REGNUM

Партизанам 1812 года, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

К концу XIX в. Смоленск отстроен и является важным центром на железных дорогах Рига — Орел, Москва — Брест-Литовск.

В период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Смоленск вновь встал на пути захватчиков, рвавшихся к Москве. В ходе немецкой оккупации были уничтожены 5 тыс. сёл и деревень. Город был освобожден в сентябре 1943 г.

Мемориал «Вечный огонь». Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Бюст Героя Советского Союза М. А. Егорова. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM Мемориал «Вечный огонь». Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал «Опалённый цветок», посвященный детям, погибшим в концлагерях. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

В середине XX в. здесь начинаются активные археологические раскопки. В 1985 г. Смоленску присвоено звание «город-герой».

Звезда города-героя Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день Смоленск — это административный, промышленный и культурный центр. Уникальный Смоленский кремль, занимавший ранее около 2 кв. км, сегодня является ценнейшим материалом для исследований специалистов из области истории, архитектуры, музейного дела и др. До наших дней дошли 18 башен старой крепости, а также многочисленные храмы, фортификации и другие ценные объекты культуры.

Реконструированная карта Смоленской крепости с экспонатами Василий Иванов © ИА REGNUM

Директор музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк Василий Иванов © ИА REGNUM Эскизы к исторической карте Смоленской крепости, созданные Сергеем Пиляком Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей «Смоленская крепость» Василий Иванов © ИА REGNUM

Спасо-Вознесенский женский монастырь, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Спасо-Вознесенский женский монастырь, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Свято-Троицкий собор, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Бюст фельдмаршала Михаила Кутузова был установлен на средства, собранные жителями Смоленской губернии. Открытие было приурочено к 100-летней годовщине Бородинской битвы. Во время немецкой оккупации бюст был демонтирован с целью его переправки в Германию. Однако в ходе наступления советских войск он был обнаружен на железнодорожных путях и возвращен в Смоленск. Расположен в Сквере Памяти Героев. В 1987 г. напротив бюста Кутузова была создана аллея полководцев войны 1812 года.

Памятник Михаилу Кутузову в Смоленске Василий Иванов © ИА REGNUM

Аллея героев 1812 года, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Благодарная Россия — Героям 1812 года. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Благодарная Россия — Героям 1812 года. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание администрации Ленинского района было построено на рубеже XIX и XX вв. Этот дом является одним из ярких представителей модерна в Смоленске. С ним связана история маршала М. Тухачевского. Здесь советский военачальник жил в период с 1922—1925 гг. В настоящее время в этом доме располагаются администрация Ленинского района Смоленска, ЗАГС и другие организации.

Администрация Ленинского района города Смоленска Василий Иванов © ИА REGNUM

До 1930-х годов на этом месте находились деревянные постройки прежних административных органов. Затем началось строительство нового здания, которое сильно пострадало в годы немецкой оккупации. Реставрация Дома Советов Смоленска была завершена в 1953 г. На сегодняшний день здание администрации Смоленской области представляет собой яркий образец советского монументального классицизма.

Администрация Смоленской области Василий Иванов © ИА REGNUM

Аллея городов-героев была торжественно открыта в Сквере Памяти Героев 24 сентября 2006 г. в память о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Аллея включает в себя 13 обелисков с золотыми звездами и названиями городов России, Белоруссии и Украины.

Аллея городов-героев, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание бывшей гостиницы «Смоленск» было построено в 1937—1939 годах по проекту архитекторов О.М. Великовского, А.Н. Чайкина и А.Н. Щипакина. Окончательное его оформление было завершено известным архитектором-конструктивистом М.А. Голосовым. В ходе освобождения Смоленска от фашистских оккупантов именно на этом здании было водружено знамя победы над захватчиками. Постановлением министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. здание признано объектом культурного наследия. Сегодня это памятник истории и культуры федерального значения.

Арбитражный суд Смоленской области Василий Иванов © ИА REGNUM Арбитражный суд Смоленской области Василий Иванов © ИА REGNUM

Башня «Бублейка» является одной из частей оборонительного ансамбля Смоленской крепости. В Средневековье она использовалась в качестве сигнального пункта. При приближении неприятеля с нее подавались сигналы, издаваемые при ударах в бубны или барабаны.

Башня «Бублейка». Смоленская крепость Василий Иванов © ИА REGNUM

Дом-башня имени Парижской коммуны — одно из немногочисленных сохранившихся зданий в Смоленске, выполненное в стиле советского конструктивизма. Дом построен по проекту архитектора Олега Вутке в период 1931—1933 гг. В свое время дома-коммуны стали олицетворением и инструментом популяризации концепции «общественного быта». Они подразумевали наличие общих кухонь, прачечных, столовых, детских садов и туалетов. Появление в 1920-х в Смоленске авиазавода, железнодорожного узла и ряда других промпредприятий потребовало создания жилья «современного типа». После войны здание получило статус общежития семейного типа. В 1974 г. признан статус памятника архитектуры местного значения. В 1985 г. последняя семья покинула дом-коммуну. Сегодня здание заброшено.

Дом-башня имени Парижской коммуны, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Дом-башня имени Парижской коммуны, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Первоначальный собор Успения Богородицы был основан Владимиром Мономахом в 1101 г. Во время польского нашествия в 1611 г. последние защитники крепости заперлись в нём и взорвали себя вместе с собором. Окончательное восстановление храма было завершено к 1740-м гг. Он был расписан в стиле барокко. Во время нашествия французов император Наполеон был так сильно поражен образом собора, что приказал выставить стражу для его охраны. О соборе говорится и в мемуарах генерала-полковника вермахта Гейнца Гудериана, который посетил его во время немецкой оккупации в 1941 г. Сегодня храм находится в самом центре города на старейшей улице города — Соборной горе, является памятником барочной архитектуры. Святыни — Смоленская икона Богоматери «Одигитрия» (первообраз был утерян в 1941 г.), сандалии Св. Меркурия, покровителя Смоленска, шитая пелена «Положение во гроб».

Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь Петра и Павла — один из трёх сохранившихся в Смоленске памятников домонгольского зодчества. Основана в 1146 году. Изначально была построена как личная резиденция князя Ростислава Мстиславовича. Сегодня в храме проходят богослужения. На стенах и сводах можно увидеть сохранившиеся фрагменты древних росписей.

Церковь Петра и Павла, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Церковь Петра и Павла, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM Церковь Петра и Павла, Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Один из старейших действующих драматических театров в России, Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова, основан в 1780 году. В 1919 году ему было передано здание кинотеатра «Художественный» в конструктивистском стиле, которое театр занимает по настоящее время. В репертуаре театра — спектакли по классическим и современным пьесам. В 2020 году присвоено звание «Академический».

Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова Василий Иванов © ИА REGNUM

Лопатинский сад учрежден приказом губернатора Александра Лопатина в 1874 г. на месте бывшей Королевской крепости. Здесь были организованы ресторан, летний театр, на валах крепости появились беседки и цветочные клумбы. Через пруд был переброшен деревянный двухарочный мостик, а другой — каменный, соединяющий древние валы, — сохранился и по сей день, он известен как «Мост вздохов». Лопатинский сад считался одним из лучших парков в Российской империи. Сегодня парк значительно расширил свои границы. В него вписаны аттракционы, летние кафе, танцплощадки и исторические объекты.

Лопатинский сад. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Скульптура «Лев» в Лопатинском саду. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Лопатинский сад. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Особняк Павлова был построен в 1889 г. по проекту городского архитектора Ф. Мейшера для зажиточного смоленского купца Г. Павлова. Это образец крупной постройки с насыщенным декорированием фасада, стилизованным под барокко, характерный для эклектики второй половины XIX в. В советский период здесь был открыт книжный магазин, в котором со своими стихами выступали А. Твардовский и М. Исаковский.

Дом Павлова. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске Василий Иванов © ИА REGNUM

Памятный камень «Дружба не знает границ». Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Станция в Смоленске была открыта в 1868 году в составе Орлово-Витебской железной дороги, в 1870 году был открыт участок дороги Москва-Смоленск. Первое здание вокзала, построенное в стиле неоклассицизма, было уничтожено во время Второй мировой войны. Вокзал был заново отстроен в 1952 году в стиле советского неоклассицизма с богатством декоративных деталей и монументальностью форм.

Смоленский вокзал Василий Иванов © ИА REGNUM

Смоленский вокзал Василий Иванов © ИА REGNUM Смоленский вокзал Василий Иванов © ИА REGNUM

Федор Конь — русский зодчий второй половины XVI в. Им были построены в 1596—1602 гг. дошедшие до наших дней стены и башни Смоленска, а также «Белый город» в Москве. Памятник был установлен в мае 1991 г. по проекту скульптора О. Комова и архитектора А. Анипко.

Фёдор Конь Василий Иванов © ИА REGNUM

Многофункциональный спортивный комплекс находится в центре Смоленска и является одним из старейших и масштабнейших спортивных сооружений города. На трибунах вмещается до 12 500 человек. Открыт в 1959 году. На стадионе есть два футбольных поля, беговые дорожки, сектора для толкания ядра и прыжков в длину, три теннисных корта, спортивный зал для игры в волейбол и баскетбол, малый зал для занятий гимнастикой. Также есть хоккейная площадка и площадка для игры в городки.

Стадион «Спартак», Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

Стадион «Спартак», Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

На сегодняшний день здание требует серьезнейшего капитального ремонта. С 2016 года стадион не функционирует. С 2012 года здание находится в собственности частной компании «Альфа-Транс».