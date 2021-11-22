Кадомский район, Рязанская область, 22 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Шестилетний ребёнок погиб на пруду в селе Новоселки Кадомского района Рязанской области. Мальчик гулял по тонкому льду, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

По данным следствия, 21 ноября двое мальчиков девяти и шести лет без сопровождения взрослых отправились на прогулку к местному пруду Машковка. Младший из них вышел на открытый лёд и провалился в воду. Спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначены необходимые экспертизы.