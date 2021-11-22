Мурманск, 22 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 235 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, на первом месте по приросту заболевших — областной центр (+118), на втором — Кандалакшский район (+22), на третьем — Североморск (+18). Всего на лечении находятся 16 935 человек.

За последние сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2496.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ковид-вакцинацию прошли 64% взрослого населения.