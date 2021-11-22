Архангельск, 22 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Архангельской области, в соответствии с приказом Минстроя РФ, стоимость квадратного метра для расселения «аварийных домов» установленная на IV квартал 2021 года, составляет 55 тысяч рублей. При этом стоимость строительства одного квадратного метра в регионе составляет более 80 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

По его словам, в области в 2019 году было расселено 8,75 тыс. квадратных метров «аварийки», в 2020 году — 47,11 тыс. квадратных метров, в 2021 году — 26,66 тыс. квадратных метров. До конца 2021 года планируется расселение 40,68 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

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Владимир Полежаев уточнил, что в Архангельской области находится более 643 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

По мнению экспертов, строительные организации, готовые строить жилье под расселение «аварийки» по цене 55 тыс. за квадратный метр вряд ли найдутся. В этом случае правительство Архангельской области, добившееся от Москвы финансирования расселения на 11,45 млрд рублей может не освоить эти средства.