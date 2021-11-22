Магас, 22 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Ингушетии за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти пациентов от осложнений после COVID-19. Днем ранее число случаев летального исхода составило два, а всего с начала ноября 2021 года в республике не было зарегистрировано больше трех смертельных случаев от COVID-19 в сутки. Такие данные привел 22 ноября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе скончались от последствий заражения коронавирусом 411 человек из 25 478 заболевших граждан. Число выздоровевших составило 23 643 человека. За последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 80 жителей республики, выздоровели за этот же день 96 пациентов.

В настоящее время в Ингушетии проходят лечение от COVID-19 1424 человека. Из них около 300 пациентов лечатся в госпиталях, остальные — амбулаторно.