Москва, 22 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В 2021 году поступления от налогов во все бюджеты, включая внебюджетные фонды, составят 28 трлн рублей. Об этом 22 ноября заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Nalog.ru Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров

«Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей… по сравнению с прошлым годом», — заявил Егоров.

«В целом показатели очень неплохие. Это как экономика, так и рост цен на углеводороды, на металлы — всё вместе, конечно, создало эффект, и плюс эффект от налогового администрирования», — указал он.