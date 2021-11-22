Сеул, 22 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В 2020 году объём инвестиций тысячи крупнейших компаний Южной Кореи в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составил 55,4 трлн вон (~$46,6 млрд), что на 3,35% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития технологий (KIAT).

Анна Красноперова Инвестиции

Известно, что доля инвестиций компаний в научные исследования составила 4,53% от объёма их продаж.

Объём инвестиций производственных компаний составили 89,1%, а компаний с численностью персонала более тысячи человек — 85,5% общей суммы.

На первом месте по объёмам инвестиций в научные исследования занимает Samsung Electronics (17,8 трлн вон, ~$14,9 млрд). Далее следуют SK hynix (3,4 трлн вон, ~$2,8 млрд), LG Electronics (3 трлн вон, ~$2,5 млрд) и Hyundai Motor (2,8 трлн вон, ~$2,3).

Эксперты отмечают, что увеличение расходов на НИОКР является положительным знаком, который, указывает на восстановление экономики.