Москва, 22 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. На территории Дальневосточного федерального округа нужно поднять на поверхность воды свыше 200 затонувших судов, сообщил 22 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Цитата из х/ф «Капитан Пилигрима». Реж. Андрей Праченко. 1986. СССР Затонувшее судно

Он напомнил, что в 2020 году были даны поручения по расчистке дальневосточных бухт от затонувших судов. Всего в федеральном округе необходимо поднять на поверхность более 200 судов, отметил премьер-министр.

«Зачастую недобросовестные владельцы просто бросают их, не думая о последствиях для людей и окружающей среды», — заявил премьер-министр.