Москва, 22 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Актёр Сергей Жигунов подал иск в суд против компании «Амедиа». Об этом 22 ноября пишет издание StarHit.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Сергей Жигунов

Как отмечает издание, Жигунов через суд потребовал признать его одним из авторов сценария сериала «В парке Чаир». Он также хочет добиться запрета для кинокомпании «Амедиа» использовать этот сценарий в производстве шоу.

«После длительных и ничем не закончившихся переговоров, я был вынужден направить досудебную претензию в адрес «Амедиа», — рассказывает Жигунов. «…за то, что я подаю в суд, мне угрожают прокуратурой», — говорит актёр, считая этот ответ кинокомпании «неожиданным». «…я на них в суд — они меня в тюрьму… Шутки-шутками, но времена такие, что бывает всякое», — делится артист.

Добавим, что заседание по делу состоится 11 декабря 2021 года. В ходе него Жигунов планирует предоставить документы, подтверждающие его работу как соавтора сценария «В парке Чаир» на протяжении полутора лет.