Чебоксары, 22 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело по факту ДТП, где пожилая женщина пострадала в результате падения дорожного знака. В происшествии обвинили водителя, который сбил знак, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф ДТП в Новочебоксарске

ДТП произошло днём 8 июля 2021 года по улице Строителей в Новочебоксарске напротив дома № 32. По данным полиции, 62-летний водитель на «Ладе», желя избежать столкновения с остановившимся перед переходом внедорожником, свернул вправо, выехал на обочину и сбил дорожный знак «Пешеходный переход».

«Знак упал на 71-летнюю новочебоксарку, которая едва успела перейти дорогу», — говорят в полиции.

Пожилая женщина, как заключил эксперт, получила тяжкий вред.

Со слов водителя, которые приводят в ведомстве, у него отказали тормоза. В полиции не смогли это подтвердить или опровергнуть, так как водитель отремонтировал автомобиль сразу после происшествия.

В МВД по Чувашии отмечают, что водитель компенсировал пострадавшей ущерб. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека»). Материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2021 года в Чебоксарах водитель автобуса столкнулся с попутной «Ладой приорой» и врезался в столб линии электропередач.

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