Красногорск, 22 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Подмосковье планируется завершить программу «Чистая вода». Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В воде

«Мы проделали большую работу по программе «Чистая вода». Но пока у кого-то из крана течет ржавая вода, успокоиться мы не имеем права. Важно всю программу завершить за оставшиеся полтора месяца», — отметил Воробьев.

По его словам, работы в рамках программы все еще продолжаются в 37 населённых пунктах Подмосковья.

«Каждый населенный пункт должен иметь чистую воду», — поручил губернатор.