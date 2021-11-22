Москва, 22 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В России наблюдается существенный рост налоговых поступлений в бюджет в сравнении как с 2020, так и 2019 годом. Об этом 22 ноября заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба ФНС России Даниил Егоров

«У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам. Учитывая, что ФНС является администратором 80% всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды. Конечно, нам главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система», — заявил Егоров.

«Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 трлн, что плюс 37% к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23%, и мы всё равно наблюдаем существенный рост», — указал он.