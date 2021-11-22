Чита, 22 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупредило о неблагоприятных метеорологических условиях. Согласно информации синоптиков, с 22 по 25 ноября 2021 года на территории Читы сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, возможно превышение уровня предельно допустимой концентрации.

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«Неблагоприятная обстановка сохранится до 13:00 часов 25 ноября 2021 года», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 ноября в Забайкалье существенно похолодало. Ночные температуры опускаются ниже — 20 °C, дневные — — 10 °C.

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