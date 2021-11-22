Берлин, 22 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Cопредседатели немецкой партии «Союз 90 / Зелёные» Анналена Бербок и Роберт Хабек могут возглавить в новом правительстве МИД и министерство экономики и климата соответственно. Об этом сообщает 22 ноября портал Focus Online.

Tobias Specht Анналена Бербок

Портал отмечает, что к таким предварительным договорённостям пришли участники коалиционных переговоров по правящей коалиции: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зелёные» и либеральная Свободная демократическая партия.

Переговоры перешли в решающую фазу, их участники распределяют министерские посты и заканчивают работу над коалиционным соглашением. Предполагается, что новое правительство ФРГ возглавит Олаф Шольц из СДПГ, а министерство финансов — Кристиан Линднер из Свободной демократической партии.

Издание приводит также имена других предполагаемых министров.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиционное правительство Германии намерено легализовать потребление каннабиса и жёстко его регулировать.

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