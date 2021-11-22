Волгоград, 22 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В незаконном хранении оружия подозревается 53-летний житель Волгограда. Мужчина устроил стрельбу в дачном товариществе, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Andrey Korchagin Винтовка Мосина

Выстрелы на улице в Тракторозаводском районе услышала одна из дачниц. Женщина вызвала полицию, оперативники установили личность стрелявшего — 53-летний местный житель в состоянии опьянения стрелял в воздух.

В ходе осмотра его домовладения изъяты три предмета, схожих с винтовкой Мосина, и предположительно пистолет ППШ-41, а также различные патроны. По словам мужчины, ранее уже судимого за незаконное хранение оружия, он нашёл эти предметы во время раскопок на полях в Волгоградской области и хранил дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, винтовки и пистолет направлены на экспертизу.