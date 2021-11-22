Заводоуковск, Тюменская область, 22 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Тюменской области определён экономически выгодный вариант строительства путепровода через Транссиб в Заводоуковске. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Железнодорожный переезд

Путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Заводоуковске нужно строить на месте существующего железнодорожного переезда.

«В залинейной части Заводоуковска проживает почти 20% населения города. Автотранспортное сообщение осуществляется либо через федеральную автотрассу, либо через наземный железнодорожный переезд. В утренние и вечерние часы пик переезд закрывается в среднем почти на сорок минут, а в сутки движение автомобильного транспорта перекрывается примерно на десять часов», — отметил жизненную необходимость переезда заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

И добавил, что строительство путепровода в центральной части Заводоуковска экономически нецелесообразно, поскольку потребует больших расходов.