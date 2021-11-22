Уфа, 22 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. 285 млн рублей получили сельхозпроизводители в Башкирии в текущем году на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в основном в Башкирии приобретали молодняк крупного рогатого скота (КРС). Так, за 10 месяцев текущего года сельхозпроизводители региона закупили свыше 4,2 тысяч голов КРС.

«В основном это животные молочного направления, более трети из них завезены из европейских стран. Обновление дойного стада, один из главных факторов при реализации инвестиционных проектов в животноводческой отрасли. Неспроста основными приобретателями племенного молодняка являются как раз предприятия, реализующие в республике крупные инвестпроекты», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что доля импортного молодого скота составила 34%, субъектах РФ было закуплено 37% молодняка. Еще 29% — это животные из племенных хозяйств Башкирии.