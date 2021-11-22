Иваново, 22 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Запрет на посещение родителями утренников в детских садах отменен с 22 ноября в Ивановской области. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба 22 ноября, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

ИА REGNUM К утреннику готовы

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От родителей не потребуют подтверждения вакцинации от коронавируса, однако им нужно будет соблюдать масочный режим и дистанцию.

«Внесены изменения в регламент по детским садам. Разрешается участие родителей в мероприятиях, организованных в детских садах, при условии соблюдения масочного режима», — сказала Ирина Эрмиш, подчеркнув, что все отмененные ограничения могут вернуть при ухудшении эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября в Ивановской области отменили запрет на проведение конгрессных мероприятий, а также сняли ограничение на посещение торгово-развлекательных центров для жителей, не имеющих QR-кодов.