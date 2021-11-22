Москва, 22 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Правительство РФ смягчает условия вхождения для предприятий в состав промышленных кластеров, сообщил 22 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

По его словам, промышленные кластеры являются одним из приоритетов правительства, поскольку с их помощью создаются высокотехнологичные рабочие места и точки роста для региональных экономик.

«У нас есть хорошие механизмы, которые предусматривают возможности субсидирования до половины затрат промышленников на всех стадиях производства», — сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что важно корректировать механизмы поддержки, смотреть, как они работают. Основу для изменений дают обстоятельные разговоры с предпринимателями, как было, например, при посещении промышленного кластера в «Моглино» в Псковской области.

«По итогам таких обсуждений сейчас правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей, — рассказал глава правительства. — Теперь их резидентами могут стать и структуры, которые ещё не имеют договорных отношений с другими участниками. У них будет три года для того, чтобы наладить производство и заключить контракты с резидентами на закупку или поставку продукции».

Также для некоторых регионов России с особенно сложной социально-экономической ситуацией «снижены требования и по уровню кооперации внутри кластера — с 20% до 10% соответственно».

В правительстве ожидают, что эти меры позволят большему числу предприятий получать государственную поддержку, дадут возможность строить полноценные промышленные цепочки, создавать новые наукоёмкие производства, наращивать конкурентные преимущества.