Красногорск, 22 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Подготовка к зимнему периоду началась в Подмосковье. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Зима

По словам главы региона, речь идет не только о подготовке очистной техники и инфраструктуры, но и об организации зимнего отдыха.

«Мы начали активно готовиться к зиме по всем направлениям. В том числе и в части отдыха, различных активностей», — сказал Воробьев.