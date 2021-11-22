Москва, 22 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Штрафы не помогут пресечь тягу водителей-лихачей к агрессивному вождению. Об этом 22 ноября заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«С 2014 года мы предлагаем, что нужно ужесточить наказание за агрессивное вождение. Но для начала, ссылаясь на правовую практику, я хочу сказать, что изначально нужно разделить опасное и агрессивное вождение. И, соответственно, там, где признано, что это умышленно — то есть агрессивное вождение, — там должен рассматривать суд по видеодоказательствам вплоть до уголовного наказания», — заявил Канаев.

«Здесь практика мировая есть. Почему у нас не принимают до сих пор, я не знаю. Штраф ни в 3 тыс., ни в 5 тыс. людей, которые агрессивно умышленно водят свои автомобили, не остановит. Это приводит к очень серьёзным, страшным авариям», — указал он.