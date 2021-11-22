Грозный, 22 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Чечне установлен факт отмывания денежных средств, полученных преступным путем через банковские счета одной из компаний. Общая сумма выведенных в теневой оборот средств составила 27 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Santeri Viinamäki Отмывание денег

Как установлено, подозреваемые в совершении аферы перевели через банковские счета компании РПК «Вайнах», которая, согласно документам, занимается строительными работами, 27 млн рублей. Денежные средства стали возмещением долга по заработной плате, якобы взыскиваемого по решению комиссии по трудовым спорам.

Однако по факту выяснилось, что 13 граждан, которым были перечислены деньги, вовсе не являлись работниками компании «Вайнах». Денежные средства получили иные лица, выведя их в теневой оборот. Личности провернувших аферу злоумышленников предстоит установить в ходе следствия.

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