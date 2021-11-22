Липецк, 22 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 ноября подтверждено 392 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 71 тыс. 468 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 63 тыс. 672 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 181 — за последние сутки.

За весь период скончался 2331 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.