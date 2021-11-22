Чита, 22 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. За период с 8 по 15 ноября 2021 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на конфеты мягкие, глазированные шоколадом (6,7%) и капусту белокочанную свежую (3,3%). Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шоколадные конфеты

Также цены повысились на: картофель — 2,4%, мясо кур охлажденных и мороженых — 2,1%, свинину (кроме бескостного мяса) — 1,8%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, колбасу полукопченую и варено-копченую — 1,7%, соль поваренную пищевую — 1,6%, крупу гречневую-ядрицу — 1,3, сметану — 1%, сосиски, сардельки, маргарин — 0,9%, рис шлифованный, яйца куриные — 0,8%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, сахар-песок, помидоры свежие — 0,7%, пшено, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 0,5%, масло сливочное — 0,4%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 0,3%, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на территории Забайкальского края с 8 по 15 ноября выше среднего по стране увеличились цены на свинину (1,28%), яйцо (1,43%), крупу гречневую (1,78), хлеб белый (3,65), огурцы свежие (6,30%), томаты свежие (11,35). Ранее был зафиксирован рост цен на морковь (7,4%), молоко (2,5%), а также ржаной хлеб, творог и детское питание. Проверками обоснованности роста цен занялась прокуратура региона.

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