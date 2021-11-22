22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Константин Черепанов, , 15:56 — REGNUM В то время как на российском рынке акций на прошлой неделе (15−21 ноября) начались распродажи, американские фондовые индексы закрылись на новых рекордных значениях на фоне роста доли технологичных гигантов. Так, доля компаний FAANG (Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Netflix и Tesla) приблизилась к 30%. Дополнительно вышла и позитивная статистика по розничным продажам в США за октябрь (+1,5% месяц к месяцу по сравнению с ожиданиями +1%).

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель ФРС Ричард Кларида заявил, что на декабрьском заседании финансового регулятора можно пересмотреть скорость сворачивания программы по выкупу активов, так как предполагается, что рост экономики в IV квартале 2021 года может быть сильным. Ещё один представитель ФРС Кристофер Уоллер также высказался, что склоняется к более быстрому сворачиванию программы. Напомним, что на текущий момент программа сокращается на $15 млрд в месяц.

В то же время в мире усложняется вирусная обстановка. Австрия объявила локдаун в стране на 20 дней из-за усилившейся эпидемии коронавируса. Отсутствие новых карантинных ограничений со стороны Германии на текущий момент развеивает часть опасений, но ситуация с вирусом в мире остаётся настораживающей.

Обследование больного COVID-19 (сс) Tasnim News Agency

Программа Байдена Build Back Better, которая предполагает дорогостоящий план по восстановлению социальной инфраструктуры в США, прошла слушание в нижней палате Сената. За программу в $1,75 трлн проголосовали 220 сенаторов — против 213. Ожидается, что программа пройдёт одобрение в Сенате в ближайшем будущем с возможными попытками внести изменения с учётом увеличения дефицита бюджета в ближайшие 5 лет. Пакет является уже второй инициативой администрации президента после принятого ранее инфраструктурного пакета на $1,2 трлн. Ожидается, что Build Back Better добавит $375 млрд к дефициту за 10-летний срок. Правда, это не включает $207 млрд возможной выручки с учётом планов от дополнительных действий на $80 млрд по усилению контроля за налоговыми выплатами. Даже с учетом дополнительных налоговых сборов дополнительный дефицит в $160 млрд на 10 лет всё равно выглядит внушительным. Администрация Байдена апеллирует к тому, что дополнительные сборы составят $480 млрд, а не $207 млрд. Помимо инициатив в обучении и здравоохранении, программа Байдена предусматривает минимальный 15%-ный налог на крупные американские корпорации, введет 1%-ный налог на обратный выкуп акций. При этом программа сохраняет корпоративный налог на текущем уровне в 21%.

В четверг, 25 ноября, в США будет День благодарения. Поэтому активность на рынках ожидается ниже обычного. Из заметных отчетностей можно выделить квартальные результаты Zoom Video в понедельник, 22 ноября, и Best Buy и Dell 23 ноября. Данные по продажам в «чёрную пятницу», 26 ноября, ожидаются лучше, чем в прошлом году. В дни с «чёрной пятницы» по киберпонедельник количество покупателей ожидается на 2 млн больше 2020 года. Из макростатистики можно выделить данные по продажам домов, товаров длительного пользования и ВВП, а также протокол последнего заседания ФРС. На этой неделе (22−28 ноября) также пройдут выборы нового главы ФРС.