Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум.

Реставрационные работы в Государственном музее-заповеднике «Царское село» под Петербургом продолжаются, несмотря на пандемию COVID-19. Директор ГМЗОльга Таратынова оценила ход этих работ на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой кабинет в Александровском дворце Царского Села

Ольга Таратынова сообщила, что глобальные проекты «Царского Села» не остановились в период пандемии. Так был завершен первый этап реставрации Александровского дворца на территории музейного комплекса. В настоящее время ведутся работы в рамках второй очереди в западном крыле дворца.

На деньги благотворителей, в лице ПАО «Газпром», продолжаются работы в южном флигеле Екатерининского дворца, в котором находилось личное пространство Екатерины II. Флигель представляет собой семь небольших приватных помещений, где проживала императрица. Комплекс этих комнат во дворце сгорел в 1944 году во время Великой Отечественной войны.

«Я рискну сказать, что нигде в мире не было таких находок и таких изысков, какими были отделаны те небольшие помещения. Очень проблемным был Большой зал, но сейчас мы уже понимаем, как с ним работать. Большой зал — это Китайский зал, стены которого отделаны панелями лаковыми из Китая», — отметила Таратынова.

Работы по реставрации Китайского театра также запущены. На территории парка проложены временные дороги для передвижения спецтехники. Напомним, что по оценке директора музея, на проведение реставрационных работ на этом объекте понадобится не менее 3 млрд рублей.

«Это коробка, которая сгорела в 1941 году при отступлении наших войск. Там ничего не осталось: зияющие окна, без крыши он стоит. Огромный по объему, уникальный павильон. Вот, наконец, мы тронулись с мертвой точки и работы начинаются», — сообщила директор музея-заповедника.

В ходе реставрации, которая продлится более восьми лет, планируется потратить два года на укрепление конструкций.

Отметим, что недавно отреставрированный Александровский дворец уже активно принимает посетителей. С момента открытия, по данным на 20 ноября, дворец посетили 19 тыс. человек.