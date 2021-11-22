Вашингтон, 22 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Провокации США и их союзников в Черном море и у берегов Китая подозрительно совпали по времени. Прослеживается ли здесь связь, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Во всяком случае, методы, которые используют США и в ситуации вокруг Тайваня, и нагнетая обстановку на украинском направлении, абсолютно схожи. Провокации, накаляющие обстановку, с последующим перекладыванием вины на Россию, а в случае с Тайванем — Китай, вот то лекало, по которому вычерчивается очередная дестабилизирующая акция США. При этом фоном, на котором творятся американские военизированные безобразия, и там и там оказываются внутренние события, позитивно продвигающие российскую или китайскую повестку. Это прорывные договоренности между Россией и Белоруссией в дальнейшем строительстве Союзного государства и пленум ЦК китайской Компартии, которые, скорее всего, раззадорили желание США «подпортить праздник». Но, даже и без нынешнего обострения, курс США на поддержание высокой напряженности вокруг России и Китая очевиден. Испытывают терпение? Читайте статью Владимира Павленко

Украина и Тайвань в планах США