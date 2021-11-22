Иваново, 22 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Проведение конгрессных мероприятий разрешено на территории Ивановской области при соблюдении ряда условий. Решение принял 22 ноября региональный оперативный штаб, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С сегодняшнего дня разрешается проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 50 человек, при условии, если участниками этих мероприятий станут либо вакцинированные граждане, либо граждане, перенесшие заболевания, либо лица, протестированные методом ПЦР. Всем организаторам конгрессных мероприятий рекомендуется проводить тестирование на антиген вируса в день проведения данного мероприятия», — сказала Эрмиш.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области власти также приняли решение об отмене требования предъявления QR-кодов о вакцинации для посещения торговых центров. Данном требование действовало с конца октября.