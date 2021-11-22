Чебоксары, 22 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Чувашии количество бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС) с начала года выросло на 9%. На учёт требуется поставить 128 таких ГТС, но эта работа муниципалитетами проводится «медленными темпами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве сегодня, 22 ноября, глава минприроды Эмир Бедертдинов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водонапорная башня

Министр рассказал о промежуточных итогах ревизии ГТС. По его словам, в Чувашии насчитывается 554 гидротехнических сооружения, из них 190 находятся в муниципальной собственности, 82 являются бесхозяйными. 128 ГТС необходимо поставить на учёт в качестве бесхозяйных.

Эмир Бедертдинов отметил, что доля состоящих на учёте в Росреестре бесхозяйных гидротехнических сооружений в общем количестве ГТС составляет 14,8%, что на 9% больше по сравнению с данными на начало года.

«Наличие бесхозяйных гидротехнических сооружений может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, опасной для жизни и здоровья людей. По причине неопределённости балансовой принадлежности гидротехнических сооружений меры по обеспечению безопасности не могут быть реализованы», — сказал глава минприроды.

В ведомстве отмечают, что бесхозяйные ГТС находятся на территории 19 муниципальных образований. Поставлены на учёт все ГТС в семи муниципалитетах: в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, Козловском и Шумерлинском районах.

Эмир Бедертдинов сообщил, что в рамках дорожной карты до 1 июля 2021 года муниципальные образования должны были подать в управление Росреестра заявления о постановке на учёт бесхозяйных ГТС, а до 1 сентября получить соответствующие выписки, однако эта работа «осуществляется медленными темпами»:

«На учёт в Росреестр в качестве бесхозяйных поставлено лишь 39% гидротехнических. Это связано с отсутствием сведений об объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости и недостаточностью, либо отсутствием финансовых средств в местных бюджетах на проведение кадастровых работ для подачи заявления с полным комплектов необходимых документов».

В ведомстве заявляют, что в Цивильском, Красноармейском и Красночетайском районах работа по подготовке документов «затянута и проводится в течение более двух лет». Им дали срок исправить ситуацию до 10 декабря.

Также отмечены шесть районов, где не подано ни одного обращения в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС. Это Канашский, Красноармейский, Красночетайский, Порецкий, Цивильский и Яльчикский районы. Всего в рамках дорожной карты муниципалитеты подготовили 47 судебных исков.