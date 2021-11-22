Улан-Удэ, 22 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Бурятии работодателям рекомендовано представлять работникам, привившимся от COVID-19, два оплачиваемых дня отдыха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации

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Рекомендация была одобрена республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в рамках поручений президента России Владимира Путина. Отмечается, что работодатели имеют широкие возможности по организации труда работников.

«Предлагаем работодателям воспользоваться данным правом, и предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух дополнительных дней отдыха», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике включили в «группу риска», подлежащей обязательной вакцинации от COVID-19, студентов. При этом юридической ответственности для них не предусмотрено.

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