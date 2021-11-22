Москва, 22 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Основной драйвер, оказывающий давление на нефтяные цены — обсуждение продажи нефти из резервов США, Китая и Японии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

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«Пока просьбы США к альянсу ОПЕК+ увеличить добычу оставались без внимания. Теперь Белый дом предпринимает попытку надавить на альянс через продажу своих стратегических резервов. И активно ищет союзников для скоординированной атаки, готовых открыть свои резервы.

Уже скоро, 2 декабря пройдет очередное заседание ОПЕК+. Пока члены альянса придерживались стратегии постепенного увеличения добычи. Эта стратегия позволяла плавно наращивать добычу и не создавать сильный дефицит на рынке нефти.

Но с другой стороны, небольшие объёмы увеличения добычи не позволяли нефтяным фьючерсам сильно снижаться. Посмотрим, как скажется давление США на позицию альянса в этот раз.

На утро 22 ноября цена на нефть сорта Brent снизилась ниже $80 и торгуется на уровне $79,40 за бочку. Пока наблюдается небольшой коррекционный отскок после сильного снижения в конце недели.

19 ноября Brent локально проваливался до уровня ниже $78 за баррель. Пока сохраняется риск продолжения снижения котировок нефтяных фьючерсов», — пояснил эксперт.

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