Москва, , 13:07 — REGNUM С нарушителями правил дорожного движения необходимо проводить профилактические сеансы с просмотром последствий аварий. Об этом 22 ноября заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев на телеканале «Россия 24».

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что в данном случае, конечно, нужно бороться с этим в том числе законодательно. Но самый хороший метод, на мой взгляд, в международном опыте, который я знаю — это когда людей, которые действительно агрессивно водят, привлекают в МЧС и они смотрят, какие последствия происходят до того, как они совершают такие страшные ДТП», — заявил Канаев.

«По исследованиям, это намного эффективнее, чем административные наказания», — указал он.