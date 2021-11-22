Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено 746 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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У жителей Екатеринбурга зафиксировали 186 случаев. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 173 484 человека. Оправились от болезни 152 983 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли ещё 32 гражданина (на четыре меньше чем днём ранее).