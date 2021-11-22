Варшава, 22 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью телеканалу TVP Info сказал, что «польская дипломатия старается заблокировать пути наплыва мигрантов в Белоруссию».

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Замглавы внешнеполитического ведомства Польши подчеркнул, что, «хотя и удалось закрыть часть миграционных путей, белорусские власти ищут новые».

Павел Яблоньский напомнил о планах посетить Катар, где он вместе с Якубом Кумохом, возглавляющим Бюро международной политики канцелярии президента Польши, проведет соответствующие переговоры.

«Мы сегодня имеем дело с решительной, единодушной поддержкой польских усилий со стороны всех правительств Европейского союза», — сказал Павел Яблоньский.

Замминистра добавил, что на днях во время заседания Совета ЕС по зарубежным делам обсуждались меры по противостоянию причинам и источникам миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.