Псков, 22 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Псковской области впервые с сентября 2021 года зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, за неделю — почти на 5%. Об этом 22 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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С 2020 года в Псковской области было выявлено 64 340 носителей SARS-CoV-2, из них 267 заразившихся — за минувшие сутки. Это на 15 человек больше, чем днем ранее. Из всех заболевших выздоровели 55 109 человек, в том числе 259 человек были выписаны 21 ноября. Умер 1031 пациент с COVID-19. В том числе шесть летальных случаев было зарегистрировано в минувшее воскресенье, это на одну смерть меньше чем днем ранее.

«На прошедшей неделе 8,6 тыс. жителей области сделали прививку от коронавируса. Вакцинировано 58% от необходимого количества взрослого населения», — уточнил глава региона.

Всего в области первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось 234 532 человека, двумя — 218 324 человека. Ревакцинировано 18 436 человек.