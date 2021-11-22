Иркутск, 22 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 10 месяцев 2021 года выросли на 8,3%, а за октябрь — на 1,3%. Такие данные сегодня, 22 ноября, приводит территориальное управление государственной статистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

В октябре цены на помидоры и огурцы продолжили стремительный рост, по сравнению с сентябрем они выросли на 80% и 55% соответственно. Средняя стоимость огурцов в октябре составила 168 рублей, помидоров — 192 рубля за килограмм. Однако, это ниже уровня цен в декабре 2020 года.

По отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в октябре составил: на товары — 101,6%:продукты питания (без алкогольных напитков) — 102,8%, алкогольные напитки — 100,1%, непродовольственные товары — 100,9%.на платные услуги — 100,0%.

Продукция птицефабрик (яйца, куры, окорочка куриные) в октябре стала дороже на 4−5%.

Также в октябре подорожали крупы.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2021 года потребительские цены на товары и услуги в Иркутской области выросли на 6,5%. Отмечался рост цен на на помидоры (21%), огурцы (13%) и зелень (3%).

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