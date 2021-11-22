Киев, , 13:05 — REGNUM Украине необходимо немедленно перейти к новой стратегии развития. Об этом 22 ноября заявил бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении по поводу очередной годовщины трагических событий на «майдане» в Киеве зимой 2013−2014 года, опубликованном представителем бывшего украинского лидера Юрием Кирасиром на своей странице в соцсети Facebook.

Виктор Янукович Igor Kruglenko

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«Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны», — сказал он.

Также Янукович отметил, что, по его мнению, из-за действий нынешних властей Украины появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

«Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», — добавил бывший президент Украины.

Как сообщало, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский фактор мешает вступлению Украины в НАТО, так как в некоторых странах альянса опасаются реакции Москвы.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.