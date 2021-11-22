Кемерово, , 13:04 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетних детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Переписка Https://pixnio.com

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя одного из районов области, — уточнили в ведомстве. — По версии следствия, в период с апреля 2018 года по февраль 2020 года обвиняемый со своей страницы в социальных сетях осуществлял переписку на интимные темы с несколькими несовершеннолетними детьми в возрасте от 11 до 15 лет. Мужчина достоверно знал, что переписывается с несовершеннолетними, поскольку они сообщили ему о своем возрасте. Примечательно, что с мальчиком он переписывался от имени девочки. Некоторым из потерпевших мужчина отправлял фотографии интимного характера».

Отмечается, что только трое несовершеннолетних являются жителями Кузбасса, остальные — из других регионов.

Со следствием мужчина сотрудничал. Он утверждал, что только переписывался с подростками. Ему проведена психолого-психиатрическая экспертиза — он признан вменяемым.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.