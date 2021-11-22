Москва, 22 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Рубль, который практически безостановочно дешевеет с 10 ноября. Сегодня, 22 ноября, рубль отметился на минимумах трехмесячной давности, полностью вернув очки, завоеванные с конца августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM 200 рублей

«Пара доллар/рубль начала торги с бычьего гэпа и вскоре передвинула максимумы до области 73,90 руб., в результате чего фокус внимания игроков сместился в сторону следующего барьера в виде отметки 74 руб. Евро/рубль, которая поднимается третью сессию подряд, тестирует отметку 83 руб.

В понедельник нефть перешла в режим восстановления после распродаж, но это никак не помогает нашей валюте — похоже, трейдеры не верят в развитие восходящего импульса и опасаются нового обвала, который может произойти в ближайшие дни, если США, Китай и Япония официально сообщат о высвобождении стратегических резервов.

Такой шаг учтен в ценах лишь частично, поэтому эффект от фактической реализации плана импортеров может принести весьма ощутимые потери на рынок черного золота, что негативно скажется и на курсе рубля.

Более того, несмотря на локальную перегретость, доллар упорно продолжает шествие на север, обновляя годовые максимумы к корзине основных валют.

Привлекательность американской валюты повышается по мере поступления свежих инфляционных сигналов, которые в свою очередь провоцируют спекуляции на тему повышения ставки ФРС.

В этом контексте немаловажным будет завтрашнее выступление президента США Байдена, который даст комментарии на тему экономики и инфляции и, возможно, затронет вопрос о том, кто сменит Пауэлла на посту главы Федрезрва.

С технической точки зрения велика вероятность тестирования отметки 74 руб. в ближайшей перспективе. Здесь долларовые быки могут взять паузу и ослабить хватку.

Однако даже в случае локального отката от этого уровня понижательные риски для российской валюты будут сохраняться на протяжении предстоящей недели, несмотря на налоговый период в России», — пояснил эксперт.

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