Липецк, , 13:04 — REGNUM В Липецке проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки и её малолетнего внука. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Огонь Hans

Вечером 21 ноября в одной из квартир многоэтажного дома на улице Космонавтов произошел пожар. В момент возгорания в помещении находились 65-летняя женщина, её 39-летняя дочь и пятилетний внук. В результате отравления угарным газом пенсионерка и малолетний ребенок скончались, а его мать была госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами, его причиной могла стать неисправность электропроводки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.