Москва, , 13:02 — REGNUM Сдержать рост популярности видеороликов в интернете о нарушениях ДТП следует с помощью криминализации подобного рода занятий. Об этом 22 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что это стало модным, так называемый «хайп», когда искусственно раздувают свою популярность вот этой своей агрессивной, навязчивой ездой, опасной ездой. Всё это выкладывается в соцсети для публичного демонстрирования своей смелости», — заявил Марданшин.

«За данный факт фиксации и выкладывания его в интернет, конечно, необходимо предусмотреть более строгое наказание», — указал он.